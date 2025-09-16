Хирург МОСН заявил, что 98 процентов раненых - результат работы дронов

Корреспондент «Звезды» Лана Иден работает в зоне проведения специальной военной операции. В этот раз она в Донецке, общается с военными врачами из МОСН - медицинского отряда специального назначения.

Хирург с позывным Архангельск раскрыл корреспонденту характер травм и ранений, с которыми поступают в его отделение российские военнослужащие.

«Сейчас дроны - процентов 97-98. Война изменилась. Мы видим это на своей работе», - подчеркнул врач.

Это косвенно подтвердил один из бойцов, которому оказали помощь медики из МОСН, стрелок с позывным Лис. Он рассказал, что его ранение тоже было результатом работы вражеского дрона-камикадзе. Лис уточнил, что получил он его в районе Малиновки. Добавив, что ему оказали хорошую помощь, военнослужащий предположил, что далее его ждет эвакуация.

При этом Лис отметил, что медицинский персонал был в бодром настроении духа - вместе они шутили и смеялись. Падать духом нельзя, подчеркнул боец.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.