Хирург МОСН заявил, что 98 процентов раненых - результат работы дронов

Военный хирург с позывным Архангельск подчеркнул, что боевые действия претерпели значительные изменения - это видно в том числе и из операционной.
Лана Иден 2025-09-16 13:48:30
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Лана Иден работает в зоне проведения специальной военной операции. В этот раз она в Донецке, общается с военными врачами из МОСН - медицинского отряда специального назначения. 

Хирург с позывным Архангельск раскрыл корреспонденту характер травм и ранений, с которыми поступают в его отделение российские военнослужащие. 

«Сейчас дроны - процентов 97-98. Война изменилась. Мы видим это на своей работе», - подчеркнул врач. 

Это косвенно подтвердил один из бойцов, которому оказали помощь медики из МОСН, стрелок с позывным Лис. Он рассказал, что его ранение тоже было результатом работы вражеского дрона-камикадзе. Лис уточнил, что получил он его в районе Малиновки. Добавив, что ему оказали хорошую помощь, военнослужащий предположил, что далее его ждет эвакуация. 

При этом Лис отметил, что медицинский персонал был в бодром настроении духа - вместе они шутили и смеялись. Падать духом нельзя, подчеркнул боец. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#дроны #Архангельск #МОСН #наш эксклюзив #хирург #ранения
