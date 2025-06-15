Спасти «с ленточки»: как военные медики работают на передовой и в тылу

Работа групп эвакуации по своему риску, пожалуй, не уступает боевой работе штурмовиков. Боец с позывным Фрол вытаскивает раненых с переднего края уже три года.

«Постоянно "птички" висят, "крыло" запускают. Если видят движение группы - по тебе сразу отрабатывают. На мотоцикле проще: разогнался, поехал - тебя практически не видно, не заметно, и ты уже на другой точке. Но работаешь, конечно, один, если на мотоцикле», - говорит военнослужащий.

Для него мотоцикл - не просто средство передвижения, а настоящий боевой товарищ. Сложно даже самому выйти с ленточки, не попав под обстрел. А вынести на себе раненого сослуживца - задача, посильная не каждому. Кроме четких действий, парням важно контролировать свои эмоции.

«Был такой страх, когда ты первый раз все это видишь. Тебя трясти начинает, руки, адреналин. По тебе еще если, не дай Бог, работают - от всего этого каша в голове. А сейчас я, мои ребята, пацаны все - ну, мы как-то повзрослели, выросли. То есть, принимаем это как должное», - рассказывает командир группы эвакуации.

При эвакуации очень важно время. Недаром в медицине есть понятие «золотого часа». Чем быстрее раненый окажется на операционном столе - тем выше шансы сохранить ему жизнь и здоровье.

После осмотра и оказания первой помощи фельдшером на передовой раненого доставляют в полевой госпиталь. Здесь врачи уже могут провести все нужные процедуры, кроме самых сложных операций. Для таких бойца эвакуируют в более крупные, областные госпитали.

Душного - именно такой позывной у бойца - эвакуировали достаточно быстро. Это и спасло. Несмотря на большое количество осколков, удалось избежать серьезных осложнений.

«Да, у меня-то все хорошо. Осколки из ног вытащили. Из руки - один оставили, потому что сильно глубоко сидит. Он маленький, поэтому врачебное вмешательство - это большой риск. В плече находится пучок нервов, и если из-за маленького осколка туда влезать - может побочка пойти очень большая», - говорит оператор станции ближней разведки Евгений Вавилов.

А вот Рыбака эвакуировать сразу не удалось. Мешали обстрелы и «птички». Помогли боевые товарищи - на месте оказали грамотную медицинскую помощь.

«Находился на позиции со своими ребятами, попали под плотный минометный обстрел. Получил осколок в голову. Парни меня оттащили в более-менее безопасное место, перевязали, остановили кровь. Переночевав, ночью переждав, так сказать, опасные моменты, рано-рано на рассвете эвакуировались», - рассказывает командир противотанковой артиллерийской батареи Дмитрий Бессонов.

К счастью, осколок не задел важных органов, хотя попал в очень опасную область. Врачи шутят: родился не в рубашке, а в бронежилете и каске.

«Чудом получилось так, что не повредило шейный отдел позвоночника, ни нервы - ничего не задето. Тут еще затылочная область - череп не повредило, ничего», - говорит врач-хирург с позывным Конфуций.

Конфуцию помогли стать врачом китайские корни. Он привычными движениями чистит рану и делает перевязку. Пойти в медицину решил еще в 6 лет. Для него это не просто работа - это призвание.

«Усталости нет. Потому что мы выполняем все свой долг, необходимый. Никто, кроме нас, этого не сделает. Независимо от потока, мы можем стоять и сутки, и двое, и трое в операционных, потому что так надо. Потому что ребят бросить невозможно, всем нужно оказать помощь, - рассказывает врач-хирург, командир приемно-сортировочного взвода Анатолий Ли-Чун-Шан.

Военный врач должен быть еще и хорошим психологом. Важно, чтобы после ранений и операций бойцы не сломались, а наоборот - стали еще более мотивированными. Как говорится, нужно «вернуть должок».

«Они тоже после всех лечений говорят: спасибо, что помогли, поставили на ноги. Мы теперь еще сильнее будем воевать, защищать родину, зная, что в тылу нас прикрывают такие врачи и тыловые подразделения», - говорит Анатолий Ли-Чун-Шан.

Но бывают случаи, когда везти до госпиталя просто нет времени. Тогда на помощь раненым приходит МОСН - медицинский отряд специального назначения. Они находятся ближе к линиии боевого соприкосновения и имеют дело с самыми тяжелыми ранениями. Этот боец наступил на самодельное взрывное устройство.

«Я даже не видел, я только на небо посмотрел "птичку" - и все. И тут - резко...», - рассказывает раненый.

Рядом были свои. Первую помощь оказали, но вытащить сразу не смогли.

«Они со мной сидели. Они сами не могли выйти», - говорит боец.

Как только раненого забрали с передовой, счет пошел на минуты. После доставки в МОСН его немедленно осмотрел врач и сделал рентген. После этого - сразу в операционную.

Спасти бойцу ногу не удалось: ранение оказалось слишком серьезным. Но главное - парню сохранили жизнь. Спасли ее и еще одному военнослужащему. Ему осколки попали в живот. Уже скоро бойцов эвакуируют в региональный госпиталь, где они продолжат лечение и реабилитацию.

«С переднего края, если на своих ногах, намного легче выходить. А так, если не ходячий, - это сложновато. Риск для здоровья товарищей, которые эвакуируют», - объясняет раненый боец.

Медики отряда специального назначения ежедневно оказывают помощь раненым, порой в самых сложных условиях. Помогает опыт.

«Мы опытные, и мы постоянно перенимаем этот опыт. Так как ко мне очень много и часто откомандировываются врачи из госпиталей, таких как Бурденко, Вишневского, - поэтому и мы свой совершенствуем опыт», - рассказывает командир медицинского отряда специального назначения.

Военные медики переднего края и врачи полевых госпиталей как никто другой хорошо знают цену человеческой жизни. Они верны своему долгу и никогда не бросают своих.