Сенатор Климов посоветовал эстонцам рыть ров детскими совочками

Сенатор Андрей Климов проиллюстрировал в беседе со «Звездой» бессмысленность рытья противотанковых окопов в Эстонии на границе с Россией.

«Я могу им дать соседский совет. Рыть, наверное, лучше детскими совочками. Тогда масштаб работы будет не так быстро заметен. А ощущение того, что они что-то делают, оно все-таки будет. Потому что если все это быстро вырыть при помощи какой-то специальной техники, то возникает законный вопрос: а дальше-то чего?» - сказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.

Климов напомнил слова Рютте о том, что российские ракеты могут долететь до европейских столиц с разницей в минуты, независимо от того, Таллин это, Лондон или Мадрид.

«Я не знаю ни одной ракеты, которой бы противотанковый ров чем-то там мешал. Поэтому к чему они там готовятся - я не понимаю», - сказал сенатор.

Ранее эстонские военные рассказали, что на границе с Россией возведут оборонительные сооружения на участке протяженностью 100 км. В защитной полосе будет 40-километровый противотанковый ров, а также 600 бункеров, надолбы и колючая проволока.