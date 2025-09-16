МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сенатор Климов посоветовал эстонцам рыть ров детскими совочками

Климов напомнил слова Рютте о том, что российские ракеты могут долететь до европейских столиц с разницей в минуты.
Владимир Рубанов 2025-09-16 13:17:05
Сенатор Андрей Климов проиллюстрировал в беседе со «Звездой» бессмысленность рытья противотанковых окопов в Эстонии на границе с Россией.

«Я могу им дать соседский совет. Рыть, наверное, лучше детскими совочками. Тогда масштаб работы будет не так быстро заметен. А ощущение того, что они что-то делают, оно все-таки будет. Потому что если все это быстро вырыть при помощи какой-то специальной техники, то возникает законный вопрос: а дальше-то чего?» - сказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.

Климов напомнил слова Рютте о том, что российские ракеты могут долететь до европейских столиц с разницей в минуты, независимо от того, Таллин это, Лондон или Мадрид.

«Я не знаю ни одной ракеты, которой бы противотанковый ров чем-то там мешал. Поэтому к чему они там готовятся - я не понимаю», - сказал сенатор.

Ранее эстонские военные рассказали, что на границе с Россией возведут оборонительные сооружения на участке протяженностью 100 км. В защитной полосе будет 40-километровый противотанковый ров, а также 600 бункеров, надолбы и колючая проволока.

