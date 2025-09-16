Врач: избежать ОРВИ помогут неспецифические методы

Для профилактики заболеваний в осенний период, особенно с началом занятий в школе, желательно начинать лечиться неспецифическими способами, рассказала «Звезде» врач-терапевт Мария Беляева.

Важно отдыхать, пить больше жидкости, принимать витамин С и не появляться в местах скопления большого количества людей. По мнению медика, рост заболеваний ОРВИ на прошлой неделе связан с окончанием отпусков и началом школьного сезона. В регионах становится холоднее, это также хорошее условие для развития ОРВИ и подобных заболеваний.

«Кто-то откуда-то привез разные виды инфекции, начали массово ими обмениваться, и получается, что имеем такой всплеск», - уточняет врач.

По ее словам, если человек плохо себя чувствует, лучше оставаться дома, будь то ребенок или взрослый. Следует начать с комплексов поливитаминов после консультации врача. Если погода позволяет, нужно больше гулять на воздухе. Также надо добавить умеренные физические нагрузки и правильный режим сна, чтобы высыпаться, тогда организм сможет восстанавливаться. Желательно поддерживать правильное питание, без каких-то вредных продуктов, с достаточным количеством витаминов и минералов.

Напомним, в России зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ на 63,8%. За прошедшую неделю выявлено более 696 тысяч случаев заражения.