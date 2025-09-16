В России зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ на 63,8%.

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ в РФ подскочила на 63,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В сентябре в России продолжается рост заболеваемости вирусными инфекциями не гриппозной этиологии. За прошедшую неделю, с 8 по 14 сентября, зафиксировано более 696 тысяч случаев, рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, а среди школьников увеличился в два раза.

Такая статистика привычна для осеннего периода. У большинства россиян закончился отпуск, а у детей начинаются школы и детские сады. Формирование коллективов людей ускоряет передачу вирусных инфекций. В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что в России уже привито от гриппа более 10 миллионов человек.

Напомним, эксперт рассказал «Звезде», как укрепить иммунитет своего ребенка во время школьного сезона. Правильное питание, занятия спортом, режим сна и избегание стрессов поможет остаться здоровым в осенний период. Эти правила распространяются не только на школьников, но и на взрослых.