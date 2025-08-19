Терапевт рассказала, как укрепить иммунитет ребенка перед школой

Для профилактики заболеваний в осенний период, особенно с началом занятий в школе, желательно укреплять неспецифический иммунитет ребенка, рассказала «Звезде» врач-терапевт Мария Беляева.

Для этого ребенку нужно избегать стрессов, переутомлений, вовремя ложиться спать, потому что режим сна очень важен, особенно для детского растущего организма.

«Вовремя ложиться, просыпаться в одно и то же время, потом на воздухе находиться желательно тоже, в хорошую погоду особенно. Заниматься активными видами спорта, хотя бы с родителями во что-то поиграть. Желательно, чтобы это было на регулярной основе», - объяснила медик.

Обязательно нужно соблюдать режим правильного питания, чтобы поступало достаточное количество витаминов, микроэлементов и минералов. Если ребенок постоянно принимает какие-то препараты - тоже желательно их не пропускать, вовремя обращаться к врачу, чтобы не было каких-то осложнений.

«Это заболевания лор-органов, их надо санировать, проверяться, потому что это тоже источник инфекции. Самые распространенные заболевания - это, конечно, ОРВИ, ОРЗ, потому что все приезжают, обмениваются бактериями, и у кого иммунитет похуже - сразу заболевают», - добавила Мария Беляева.

