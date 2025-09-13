МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синоптик предупредила о ночных заморозках на большей части России

Ночное похолодание до минус 5 градусов коснется Иркутской, Омской и юга Тюменской областей.
Дарина Криц 2025-09-13 03:33:15
© Фото: Evgeniy Kanaev, Russian Look, Globallookpress

К середине сентября большую часть территории России затронут заморозки. Ожидается, что в ночное время похолодает до минус 5 градусов.

Ночные похолодания коснутся регионов Поволжья, Урала, Сибири и, конечно, Центральной части страны. Прогнозом поделилась ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Заморозки 13 сентября прогнозируются в Московской области, в Пермском крае, Луганской Народной Республике, Челябинской области. Там ночью до минус 2 градусов», - рассказала она в комментарии РИА Новости.

В то же время в Свердловской области ожидается до минус 4 градусов, в Курганской - до минус 3, в Иркутской - до минус 5. А в субботу и воскресенье столбики термометров опустятся до минус 2 в Костромской и Ярославской областях.

На территории Сибири в ночное время воздух охладится до минус 2 градусов в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Еще холоднее - до минус 5 градусов - будет в Омской и на юге Тюменской областей. В Поволжье термометры покажут минус 2 - минус 4 градуса. А во Владимирской, Ивановской и Рязанской областях 13-15 сентября будут заморозки до минус 2 градусов.

При этом специалист назвала это понижение температуры опасным явлением, так как еще не во всех перечисленных регионах собран урожай.

Прежде сообщалось, что теплая погода в Москве продержится до середины сентября.

#Россия #в стране и мире #Погода #Гидрометцентр #похолодание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 