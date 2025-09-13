Синоптик предупредила о ночных заморозках на большей части России

К середине сентября большую часть территории России затронут заморозки. Ожидается, что в ночное время похолодает до минус 5 градусов.

Ночные похолодания коснутся регионов Поволжья, Урала, Сибири и, конечно, Центральной части страны. Прогнозом поделилась ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Заморозки 13 сентября прогнозируются в Московской области, в Пермском крае, Луганской Народной Республике, Челябинской области. Там ночью до минус 2 градусов», - рассказала она в комментарии РИА Новости.

В то же время в Свердловской области ожидается до минус 4 градусов, в Курганской - до минус 3, в Иркутской - до минус 5. А в субботу и воскресенье столбики термометров опустятся до минус 2 в Костромской и Ярославской областях.

На территории Сибири в ночное время воздух охладится до минус 2 градусов в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Еще холоднее - до минус 5 градусов - будет в Омской и на юге Тюменской областей. В Поволжье термометры покажут минус 2 - минус 4 градуса. А во Владимирской, Ивановской и Рязанской областях 13-15 сентября будут заморозки до минус 2 градусов.

При этом специалист назвала это понижение температуры опасным явлением, так как еще не во всех перечисленных регионах собран урожай.

Прежде сообщалось, что теплая погода в Москве продержится до середины сентября.