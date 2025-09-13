Fitch понизило рейтинг Франции с АА- до А+

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и понизило его с AA до A+. Специалисты уточнили, что это связано с растущим и уже высоким значением государственного долга, с дефицитом бюджета в нынешнем году и даже политической ситуацией.

«Понижение рейтинга обусловлено следующими ключевыми его компонентами и их относительной значимостью: высокий и растущий коэффициент государственного долга, политическая фрагментация, препятствующая консолидации, слабые показатели фискальной политики, высокий дефицит бюджета в 2025 году», - говорится в сообщении Fitch Ratings.

Кроме того, во внимание приняты текущая политическая динамика и возможные результаты, влияние политической фрагментации и поляризации на кредитные показатели, различные приоритеты политических партий, возможности для компромисса.

Вместе с этим специалисты приняли во внимание способность достичь фискальной консолидации, тенденции доходов и расходов, вероятные реформы и проблемы, и возможности для сокращения расходов, тенденции расходов на оборону.

В целом прогноз рейтинга Франции оценивается как «стабильный». В это самое время в Пятой республике наблюдается политическая нестабильность. Правительство ушло в отставку вместе с премьер-министром Франсуа Байру, а самому президенту Эмманюэлю Макрону грозят импичментом. При этом улицы страны заполонили сотни тысяч протестующих.