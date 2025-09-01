МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России начал работать механизм периода охлаждения по кредитам

При выявлении подозрительных признаков банк ограничит снятие наличных на двое суток - не более 50 тысяч рублей в день. За это время человек может одуматься и отказаться от снятия денег.
Банки будут проверять, не снимает ли человек деньги с банкомата под влиянием мошенников. В случае появления таких подозрений - на выдачу денег может быть введен лимит в пятьдесят тысяч рублей на двое суток.

Перед выдачей наличных российские банки будут обязаны провести проверку — нет ли «признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента». Об этом говорится в законе от первого апреля 2025 года. Соответствующий пункт вступает в силу с первого сентября.

Банкам будет разрешено установление лимита на снятие наличных через банкомат. Его размер составит не более пятидесяти тысяч рублей в сутки, если операция покажется сотрудникам банка подозрительной.

Перед выдачей наличных через банкомат банк будет обязан проверять, не совершается ли операция под влиянием мошенников. Для этого будут использовать специальный перечень признаков подозрительных транзакций. Он опубликован на сайте Банка России. Проверку проводит банк, выпустивший карту клиента.

Представители Центробанка объяснили, что в случае выявления подозрительных признаков банк обязан будет ограничить снятие наличных на двое суток - не более 50 тысяч рублей в день. Одновременно клиент должен быть проинформирован о причине блокировки.

«За это время человек, который находится под воздействием злоумышленников, может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам», - сообщает Центробанк.

Кроме этого в законе прописана обязанность банка в ограничении выдачи наличных через банкоматы на сумму не более ста тысяч рублей в месяц людям, сведения о которых, включая и электронные средства платежа, находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях.

В минувшем году, по сообщению Центробанка, мошенники похитили у граждан России с банковских счетов 27,5 миллиардов рублей. Это на 74,4% больше, чем было зафиксировано в 2023 году. Основной объем денежных средств был украден со счетов физических лиц — 26,9 миллиарда рублей.

Ранее пресс-центр МВД сообщал, что мошенники начали прибегать к новым ухищрениям и технологиям. Появились сообщения о применении ими так называемого «обратного NFC», позволяющего подключать карты аферистов к смартфону потенциальной жертвы. Внешне этот псевдо NFC похож на мобильную платежную систему Mir Pay. В результате, подойдя к банкомату и приложив смартфон, жертва переводит наличные средства на чужие карты.

