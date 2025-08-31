МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МВД: мошенники применяют «обратный NFC» для кражи денег в банкоматах

Злоумышленники применяют технологию «обратный NFC», имитирующую приложение Mir Pay, подключая к смартфону жертвы свои карты.
Марина Крижановская 2025-08-31 11:37:35
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Чтобы украсть деньги со счетов россиян, мошенники начали прибегать к новым ухищрениям и технологиям. Появляются сообщения о применении ими так называемого «обратного NFC».

Технология позволяет подключать карты аферистов к смартфону потенциальной жертвы. Когда она подходит к банкомату и прикладывает девайс, думая, что переводит деньги себе, то на самом деле они отправляются мошенникам. Внешне этот псевдо NFC похож на мобильную платежную систему Mir Pay. О новой уловке злоумышленников рассказали в МВД России.

«В результате, подойдя к банкомату и приложив смартфон, жертва переводит наличные средства на эти чужие карты», - уточнили в пресс-центре на вопрос ТАСС.

Уточняется, что на мобильном устройстве потерпевшего это приложение появляется после просьбы скачать приложение и переустановить его.

Ранее в министерстве поделились случаем мошенничества, связанного с проверкой платежных терминалов. Злоумышленник представился сотрудником компании-эквайера, обеспечивающей безналичные платежи, связался с магазином и убедил директора перевести 60 тысяч рублей с личного счета на указанную карту, сказав, что это нужно для тестирования терминала. Также обманщик пообещал возврат денег в течение 15-20 минут, попросив отправить чек об оплате через файлообменник для подтверждения операции.

#в стране и мире #МВД РФ #Мошенники #платежная система #Кибермошенники #Mir Pay #«Обратный NFC»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 