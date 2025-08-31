МВД: мошенники применяют «обратный NFC» для кражи денег в банкоматах

Чтобы украсть деньги со счетов россиян, мошенники начали прибегать к новым ухищрениям и технологиям. Появляются сообщения о применении ими так называемого «обратного NFC».

Технология позволяет подключать карты аферистов к смартфону потенциальной жертвы. Когда она подходит к банкомату и прикладывает девайс, думая, что переводит деньги себе, то на самом деле они отправляются мошенникам. Внешне этот псевдо NFC похож на мобильную платежную систему Mir Pay. О новой уловке злоумышленников рассказали в МВД России.

«В результате, подойдя к банкомату и приложив смартфон, жертва переводит наличные средства на эти чужие карты», - уточнили в пресс-центре на вопрос ТАСС.

Уточняется, что на мобильном устройстве потерпевшего это приложение появляется после просьбы скачать приложение и переустановить его.

Ранее в министерстве поделились случаем мошенничества, связанного с проверкой платежных терминалов. Злоумышленник представился сотрудником компании-эквайера, обеспечивающей безналичные платежи, связался с магазином и убедил директора перевести 60 тысяч рублей с личного счета на указанную карту, сказав, что это нужно для тестирования терминала. Также обманщик пообещал возврат денег в течение 15-20 минут, попросив отправить чек об оплате через файлообменник для подтверждения операции.