На ярмарке Cosmoscow в Москве представили иранское панно за 35 млн рублей

Сотни галерей представлены на арт-ярмарке Cosmoscow, где можно увидеть работы с использованием искусственного интеллекта, инсталляции и проекты, основанные на игре света.
Дарина Криц Анна Полякова 2025-09-13 00:44:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На ярмарке современного искусства Cosmoscow в Москве представили панно художницы из Ирана стоимостью 35 миллионов рублей. Уроженка Тегерана Монир Шахруди Фарманфармаян является пионером современного искусства. Основная цель, которую она преследует в творчестве, - это идеальные геометрические формы, игра света, блики, как попытка отобразить душу и энергию.

Свои стенды на международной арт-ярмарке представили около сотни галерей, а сама Cosmoscow в столице проходит во второй раз и с размахом - впервые выставка заняла два этажа «Тимирязев-центра». Ее называют одним из главных культурных событий осени.

Экспозиция разделена на тематические секции, в каждой из которых молодые и опытные творцы, а также те, кто созерцает их искусство, могут пообщаться и обсудить общие темы. Там можно увидеть работы с использованием искусственного интеллекта, инсталляции, проекты, основанные на игре света. Организаторы подчеркивают: современное искусство - часть повседневной жизни, и важно лишь научиться ее замечать.

В марте этого года московские аукционисты представили работу знаменитого русского художника Виктора Васнецова «Богомольцы». За это полотно планируют выручить около 150 миллионов рублей, хотя еще недавно ее стоимость была в 30 раз ниже, ведь авторство картины установили совсем недавно.

#Москва #в стране и мире #Иран #искусство #художники #Cosmoscow #панно #Арт-ярмарка
