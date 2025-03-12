В Москве выставили на аукцион картину Васнецова «Богомольцы»

На аукционе в Москве готовятся продать за крупную сумму картину. За нее рассчитывают выручить 150 миллионов рублей, хотя сравнительно недавно ее стоимость оценивали в 30 раз ниже. Речь идет о полутораметровом полотне «Богомольцы» русского художника Виктора Васнецова.

Вниманию широкой публики эту картину представляют только второй раз, а чтобы насладиться признанным шедевром мировой живописи, у ценителей искусства времени не так уж много - всего неделя. Дело в том, что ее уже выставили на торги в Москве.

Для коллекционеров полотно представляет особый интерес. Одна из причин этого в том, что почти 130 лет никто доподлинно не знал, чья именно эта работа.

«Путь ее непростой. Честно говоря, специалистам о судьбе этой картины до 2003 года ничего неизвестно. В 2003 году картина попадает на аукцион Sotheby's как произведение неизвестного русского художника последней трети XIX столетия», - рассказала Юлия Чайкина, начальник отдела экспертизы Научно-исследовательской независимой экспертизы им. П.М. Третьякова.

Выкупив картину на аукционе за 50 тысяч долларов, таинственный коллекционер решил установить автора работы. Тогда произведение перевезли в Россию и передали на исследования в Государственный русский музей. В процессе изучения выдвигались разные версии относительно авторства. Сам Васнецов картину не подписывал, но в правом нижнем углу сохранились едва ли различимые слова «Песни слепцов писаны Парижским в Париже». Именно эта подпись и помогла экспертам сузить круг предполагаемых мастеров, в числе которых уже был Виктор Васнецов.

Среди предполагаемых художников также были Иван Крамской, Илья Репин, Василий Поленов, Константин Савицкий. В ходе исследования эксперты учли главную деталь: сюжет произведения, мотивы которого схожи с еще одной работой Васнецова «Нищие певцы» 1873 года - она хранится в Вятском художественном музее имени Васнецовых. Специалисты изучили подготовительные рисунки мастера-живописца к «Богомольцам» и «Нищим певцам», которые хранятся в Третьяковке.

«Эта картина исполнена в стилистике, характерной для раннего периода творчества Виктора Васнецова. Это произведение знаковое, потому что здесь мы видим, что художник обращается именно к русской народной былинной традиции, которую в последующие годы начнет активно развивать в своем творчестве», - объяснила Юлия Чайкина.

После открытия имени истинного автора полотна его стоимость сразу взлетела в 30 раз.

Представлены на выставке и работы и других русских художников: Шагала, Брюллова, Петрова-Водкина, Кустодиева и других - всего около 140 произведений. Общую картинную галерею лотов организаторы аукциона оценивают в полтора миллиарда рублей.

Ранее в Русском музее открылась масштабная выставка картин Виктора Васнецова. На ней представлены полотна из Третьяковской галереи, Нижегородского художественного музея и еще нескольких собраний.