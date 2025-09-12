Небензя: важно изучить последствия падения БПЛА в Польше, а не поддаваться ажиотажу

Российская сторона призвала Польшу прекратить заниматься раскручиванием ситуации в связи со сбитыми беспилотниками, вместо того, чтобы провести двусторонние консультации по линии различных ведомств.

Так, Минобороны России выразило готовность к диалогу с польскими коллегами, к этому же разговору готов подключиться и российский МИД. Однако все это целесообразно, если польская сторона действительно не заинтересована в нагнетании конфликта. С таким заявлением выступил постпред РФ Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН по причине инцидента в воздушном пространстве Польши.

«Призываем польских коллег воспользоваться этим предложением, а не заниматься "мегафонной дипломатией" на многосторонних площадках. Мы уже неоднократно заявляли, что не заинтересованы в эскалации напряженности с Варшавой. Повторяем это и сейчас», - приводит его слова пресс-служба Постоянного представительства России во всемирной организации.

Небензя назвал несостоятельными прозвучавшие в адрес нашей страны заявления. Напомним, о ЧП в виде сбитых над Польшей беспилотниках сообщил премьер-министр Дональд Туск, назвав их российскими. Его слова поддержала глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.