RT: мать перебежчика Кузнецова уехала в Южную Корею до предательства сына

Дополнительные обстоятельства, связанные с матерью летчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину в августе 2023 года и убитого через полгода в Испании, раскрыл телеканал RT.

Знакомый семьи рассказал, что мать перебежчика Инна Кузьминова приняла участие в опознании тела сына. Она поделилась этим с родственниками и выражала недовольство тем, что испанские власти отказывают в выдаче останков для захоронения.

Кроме того, выяснилось, что Инна покинула Россию за семь месяцев до измены сына. Она намеревалась отправиться из Владивостока в Москву 10 января 2023 года, но по неизвестным причинам отложила поездку на 14-е число. По словам ее приятельницы, о предстоящем отъезде она сообщила окружению в новогоднюю ночь.

Подруга отметила, что Инна объявила всем о своем переезде в более благоприятные условия, предложила ей приобрести свой автомобиль, который та и купила, а затем на этой машине доставила ее в аэропорт. Собеседница добавила, что мать летчика взяла с собой лишь небольшую сумку без дополнительного груза и утверждала, что едет в российский город к родным, что в итоге оказалось ложью.

После вылета Инна прервала общение, что вызвало тревогу у подруги. Родственники объяснили, что, согласно словам Максима, она перебралась в Корею.

Приятельница уточнила, что в августе, после инцидента с вертолетом, все прояснилось относительно исчезновения Инны. Источник RT предполагает, что сейчас женщина скрывается в Испании под иной фамилией.

Напомним, что летчик Максим Кузьминов захватил вертолет, растрелял коллег и перешел на сторону ВСУ за существенную сумму и европейское гражданство. Его убили неизвестные в Испании в феврале. Согласно CBS, тело закопали в безымянной могиле.