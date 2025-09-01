МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Израильские власти утвердили нового посла в России

Новым послом Израиля в РФ станет Одед Йосеф, ранее представлявший свою страну в Кении.
Сергей Дьячкин 2025-09-01 02:08:54
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Правительство Израиля единогласно утвердило назначение Одеда Йосефа послом в России. Его кандидатура была одобрена комиссией по назначениям глав дипломатических представительств МИД Израиля. Об этом сообщается в русскоязычном Telegram-канале израильского министерства иностранных дел.

«По представлению главы МИД Израиля Гидеона Саара правительство единогласно утвердило сегодня назначение Одеда Йосефа послом Государства Израиль в Российской Федерации», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что ранее Йосеф был послом своей страны в Кении. Также за время своей дипломатической службы он работал в израильских представительствах в Москве, Сингапуре и Вашингтоне.

Сейчас Одед Йосеф занимает в израильском МИД должность замдиректора департамента Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «абсолютно абсурдными» сообщения о том, что Российская федерация якобы предоставляла Израилю разведданные для ударов по Ирану во время недавнего ирано-израильского конфликта. Она добавила, что подобные вбросы периодически появляются, но силы, распространяющие их, «обречены на провал».

