Израильские власти утвердили нового посла в России

Правительство Израиля единогласно утвердило назначение Одеда Йосефа послом в России. Его кандидатура была одобрена комиссией по назначениям глав дипломатических представительств МИД Израиля. Об этом сообщается в русскоязычном Telegram-канале израильского министерства иностранных дел.

«По представлению главы МИД Израиля Гидеона Саара правительство единогласно утвердило сегодня назначение Одеда Йосефа послом Государства Израиль в Российской Федерации», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что ранее Йосеф был послом своей страны в Кении. Также за время своей дипломатической службы он работал в израильских представительствах в Москве, Сингапуре и Вашингтоне.

Сейчас Одед Йосеф занимает в израильском МИД должность замдиректора департамента Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «абсолютно абсурдными» сообщения о том, что Российская федерация якобы предоставляла Израилю разведданные для ударов по Ирану во время недавнего ирано-израильского конфликта. Она добавила, что подобные вбросы периодически появляются, но силы, распространяющие их, «обречены на провал».