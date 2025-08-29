Захарова назвала фейками заявления о помощи России Израилю в атаках на Иран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейками сообщения о том, что Россия якобы предоставляла Израилю разведданные для ударов по Ирану во время недавнего ирано-израильского конфликта.

Она отметила, что подобные утверждения являются «абсолютно абсурдными» и не заслуживают серьезного внимания, если бы не их потенциальный вред.

Захарова указала, что иранские коллеги также опровергли эти слухи. По ее словам, поддержка, которую Россия оказывает Тегерану, может вызывать раздражение у Запада.

Захарова добавила, что подобные вбросы периодически появляются, но силы, распространяющие их, «обречены на провал». В Иране, как подчеркнула представитель МИД, высоко ценят поддержку со стороны Москвы.