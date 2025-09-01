МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Америка приостановила выдачу виз палестинцам

США приостановили выдачу широкого спектра виз палестинцам, сообщает газета New York Times.
Сергей Дьячкин 2025-09-01 02:34:51
© Фото: IMAGO Offenberg www.imago-images.de Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила выдачу широкого спектра виз палестинцам. Об этом рассказывает газета New York Times, ссылаясь на официальных лиц.

«Администрация Трампа приняла решение о широкой приостановке одобрений почти всех гостевых виз для держателей паспортов Палестины», - сообщается в публикации.

Отмечается, что о соответствующих мерах Государственный департамент США проинформировал все американские посольства и консульства.

Решение касается как виз для прохождения лечения, так и для учебы в университетах, и для посещения друзей или родственников, и виз для бизнеса.

New York Times отмечает, что причина этого решения неясна.

Меры не затронут тех палестинцев, которые уже получили визы США.

Ранее сообщалось, что Израиль пригрозил Великобритании прекращением  сотрудничества в сфере обороны и безопасности, в том случае, если британское правительство признает Палестину. Британия в свою очередь угрожала Израилю признанием Палестины в случае нарушений соглашения о перемирии в секторе Газа.

#сша #Дональд Трамп #палестина #миграция #визы #администрация США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 