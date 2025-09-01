Америка приостановила выдачу виз палестинцам

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила выдачу широкого спектра виз палестинцам. Об этом рассказывает газета New York Times, ссылаясь на официальных лиц.

«Администрация Трампа приняла решение о широкой приостановке одобрений почти всех гостевых виз для держателей паспортов Палестины», - сообщается в публикации.

Отмечается, что о соответствующих мерах Государственный департамент США проинформировал все американские посольства и консульства.

Решение касается как виз для прохождения лечения, так и для учебы в университетах, и для посещения друзей или родственников, и виз для бизнеса.

New York Times отмечает, что причина этого решения неясна.

Меры не затронут тех палестинцев, которые уже получили визы США.

Ранее сообщалось, что Израиль пригрозил Великобритании прекращением сотрудничества в сфере обороны и безопасности, в том случае, если британское правительство признает Палестину. Британия в свою очередь угрожала Израилю признанием Палестины в случае нарушений соглашения о перемирии в секторе Газа.