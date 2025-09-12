МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Небензя раскрыл, кому выгодна «истерия» с дронами в Польше

Запад обвинил Москву даже не дождавшись завершения расследования.
Дима Иванов 2025-09-12 23:49:29
© Фото: Marek Antoni Iwanczuk, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: Постпредство РФ при ООН

Обвинения Польши в нарушении ее воздушного пространства российскими беспилотниками используются для нагнетания антироссийской истерии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, реакция польских и европейских политиков, а также СМИ, вызывает вопросы о подлинных целях этой кампании. Дипломат напомнил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас, не дожидаясь итогов расследования, поспешила обвинить Россию.

«Истеричные возгласы о якобы распространении России агрессии звучат и из других европейских столиц. Все это очень похоже на информационную кампанию, цель которой сохранить уровень внешней мобилизации вокруг Украины и дальше подталкивать союзников к новым поставкам вооружения», - отметил Небензя.

Он напомнил о событиях в Пшеводове в ноябре 2022 года, когда упавшая украинская ракета унесла жизни двух польских граждан, но первоначально в инциденте обвиняли Россию. Экс-президент Польши Анджей Дуда позже признал, что Киев пытался втянуть Варшаву и НАТО в конфликт, сознательно указывая на Москву.

«Речь идет о стремлении Киева любой ценой вовлечь в противостояние с Россией всё больше государств», - подчеркнул постпред РФ при ООН.

Эта политика, по его словам, направлена на расширение географии конфликта без учета рисков эскалации.

Польские власти, по мнению Небензи, на волне антироссийских настроений поддерживают действия Киева, надеясь использовать его в своих целях. Такая линия поведения служит интересам тех, кто извлекает выгоду из продолжения конфликта, в первую очередь - украинскому руководству, стремящемуся сплотить страны против России.

«Очевидно, что Зеленский сейчас является главным противником политического разрешения украинского кризиса, который обнажит его нелегитимность. Без конфликта исчезает и основание для правового вакуума, который позволяет ему удерживать власть», - заметил Небензя.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москве не нужна эскалация отношений с Варвшавой.

#ООН #Польша #СБ ООН #василий небензя
