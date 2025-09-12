Небензя: Россия не заинтересована в эскалации напряженности с Варшавой

Россия не заинтересована в эскалации напряженности с Варшавой. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ в ООН Василий после обвинений в якобы нарушении воздушного пространства Польши.

Он подчеркнул, что несмотря на несостоятельность обвинений Минобороны РФ выразило готовность к диалогу и консультациям с польским военным ведомством.

«Призываем польских коллег воспользоваться этим предложением, а не заниматься мегафонной дипломатией на многосторонних площадках», - сказал Небензя.

Ранее Варшава обвинила Москву в нарушении российским беспилотником воздушного пространства страны. Минобороны РФ выступило с заявлением, в котором указало, что ночью 10 сентября ВС РФ действительно атаковали объекты ВПК Украины, однако никаких ударов по территории Польши не планировалось.