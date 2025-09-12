Путин: национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей речи на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заявил о том, что культура России всегда была многонациональной, из-за чего в будущем ее развитие может быть возможным только в том же ключе.

«Мы в России твердо знаем, национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная, и именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную палитру и статус державы поистине великой своим искусством, наукой, литературой», - высказался президент.

Российский лидер также добавил, что культура должна стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью, а одной из важнейших задач всех граждан является сохранение общей исторической памяти.

Прежде Путин выступил против девальвации ценностей свобод и прав человека. Он также уверен, что видит мир будущего людьми, которые ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими и осознают неразрывную связь с обществом и свою ответственность.

Форум начался 11 сентября, на него съехались более двух тысяч человек из 67 государств мира.