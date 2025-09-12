МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: мир будущего - это мир любви и дружбы, а не одиночек в киберпространстве

Президент принял участие в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
Константин Денисов 2025-09-12 21:37:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что мир будущего должен быть основан на любви, дружбе и живом общении представителей разных культур. Об этом он сказал в ходе своего выступления на международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Мы верим, что мир будущего - это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу "каждый сам за себя", а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним», - сказал глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что многонациональность России - это ее бесценный дар. Российский лидер также выступил против девальвации ценностей свобод и прав человека.

В завершение глава государства назвал сохранение общей исторической памяти одной из важнейших задач. Ранее сообщалось о том, что Путин упростил программу по переселению соотечественников в Россию.

Сутками ранее в северной столице стартовал XI международный форум объединенных культур, который в этом году посетили более 2,5 тысяч участников из 67 стран мира. Во время заседания глава Минкульта Ольга Любимова предложила зарубежным партнерам создать многосторонний меморандум о взаимопонимании в вопросах сохранения традиционных культурных ценностей и в начале 2026 года его согласовать.

#Санкт-Петербург #мир #форум #Владимир Путин #будущее
