Тимати предложил объявившей его в розыск СБУ поискать в клубе

Российский рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, прокомментировал объявление его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ), предложив искать его в клубе. Об этом он написал в Instagram*.

СБУ ранее внесла данные артиста в базу разыскиваемых лиц. В июне ведомство заочно предъявило ему обвинение по статье о нарушении порядка въезда, усмотрев в действиях рэпера посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, Тимати включен в список украинского сайта «Миротворец».

В сторис Тимати, цитируя собственную песню, отметил, что если СБУ хочет его найти, то стоит искать его в клубе.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.