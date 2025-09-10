МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тимати предложил объявившей его в розыск СБУ поискать в клубе

Рэпер ответил СБУ строчкой из собственной песню.
Дима Иванов 2025-09-10 03:00:15
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Российский рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, прокомментировал объявление его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ), предложив искать его в клубе. Об этом он написал в Instagram*.

СБУ ранее внесла данные артиста в базу разыскиваемых лиц. В июне ведомство заочно предъявило ему обвинение по статье о нарушении порядка въезда, усмотрев в действиях рэпера посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, Тимати включен в список украинского сайта «Миротворец».

В сторис Тимати, цитируя собственную песню, отметил, что если СБУ хочет его найти, то стоит искать его в клубе.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#СБУ #музыканты #Миротворец #тимати #российские рэперы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 