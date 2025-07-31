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Путин утвердил две пенсии для бойцов СВО с инвалидностью

Закон позволяет военнослужащим выбирать вид выплат.
Константин Денисов 2025-07-31 22:50:17
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий бойцам СВО и ополченцам Донбасса с инвалидностью претендовать на две пенсии. Текст документа опубликован на правовом портале.

В законе говорится о том, что данная категория граждан сможет выбирать между двумя комбинированными выплатами: пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости лет или пенсия по инвалидности и за выслугу лет.

Также закон затронул и права родителей погибших призывников. Они смогут получать пенсию по потере кормильца и по старости, пенсию по потере кормильца и выслуге лет или пенсию по потере кормильца и социальную пенсию.

Действие закона распространяется на военнослужащих, заключивших контракт после 24 февраля 2022 года, а также тех, кто сделал это на территории Запорожской и Херсонской областей после 30 сентября 2022 года и добровольцев в составе боевых подразделений с 11 мая 2014 года.

Ране Путин подписал закон о том, что родственники погибших на СВО иностранных военнослужащих смогут претендовать на гражданство РФ.

#в стране и мире #военнослужащие #Владимир Путин #Инвалидность #закон #пенсия
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