Мечтал остаться в РФ: сослуживцы о погибшем на СВО сыне замдиректора ЦРУ Глоссе

Российские военнослужащие, участвовавшие в спецоперации вместе с сыном замдиректора ЦРУ Майклом Глоссом, поделились воспоминаниями о сослуживце из США с корреспондентом «Звезды» Владиславом Кустовым.

Глосс, погибший в апреле 2024 года под Часовым Яром, запомнился им как преданный России боец, стремившийся интегрироваться в коллектив и разделявший ценности страны.

Водитель Сергей Сафраненко, позывной Сафрон, рассказал о вечерах в пункте временной дислокации в Артемовске. По его словам, перед отбоем Глосс иногда подходил к сослуживцам и предлагал послушать песню, которую выучил. Это помогало разрядить обстановку. Сафраненко уточнил, что песни исполнялись на русском языке.

Американец разделял позиции России, видел происходящее в мире и хотел поддержать страну, рассказал наводчик Максим Садовщиков.

Стрелок Дмитрий поделился, что Глоссу нравилась Россия и ее ценности.

«Ему нравилось, был интересен сам образ жизни, как мы живем. Ему это было очень интересно. Хотел путешествовать по России», - подчеркнул он.

Глосс быстро осваивал русский язык и культуру, считает пулеметчик Валерий Лебедев с позывным Валера.

«Мы построили ему библиотеку, он попросил. То есть все вместе собрались. Книжек ему тут наносили всяких. То есть он в основном все занимался чтением. Стихи сочинял очень хороший. Потом вечером, когда чай или кто-то, соберёмся, когда все вместе, он стихи читал, которые сочинил», - рассказал Лебедев. Уточнив при этом, что стихи были на русском.

Лебедев также рассказал о планах Глосса на будущее: после войны он хотел уехать в глубинку, построить дом, завести большую семью и заняться сельским хозяйством. Чтобы остаться в России навсегда, Глосс считал необходимым пройти через все испытания и доказать свою преданность.

Американец всегда рвался в бой, имел отличное настроение и даже поддерживал товарищей, вспомнил стрелок Владимир Истомин с позывным Докер настрой Глосса. Он удивлялся, что гражданин США так стремится сражаться за Россию, и отметил, как Глосс подбодрил его перед выездом на задание.

Стрелок Дмитрий отметил, что по пути на боевое задание Глосс пел песню Фрэнка Синатры на английском по просьбе сослуживцев, создавая атмосферу.

«До точки высадки мы не доехали, мы подорвались примерно метров за 500, может чуть ближе. Подорвались мы на противотанковой мине. Все произошло, конечно, неожиданно», - описал Садовщиков момент гибели Майкла Глосса.

Глосс, находившийся внутри БМП, получил смертельные осколочные ранения от сброса с вражеского дрона после подрыва на мине, подчеркнул боец.

В августе 2025 года президент России Владимир Путин посмертно наградил Майкла Глосса орденом Мужества, передав его спецпосланнику Дональда Трампа Стиву Уиткоффу для вручения матери. Командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал поступок Глосса достойным гражданина России. В Донецке одна из школ получила имя Глосса и его сослуживца Ивана Коковина, погибшего в том же бою.