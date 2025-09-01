Лидеры стран Евросоюза, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собираются обсудить урегулирование украинского конфликта. Встречу собираются провести 4 сентября в Париже. Присутствовать будут все те же официальные лица, что участвовали во встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом рассказала газета Financial Times, ссылаясь на дипломатов, участвующих в подготовке встречи.

«Те, кто встречался с Трампом в Вашингтоне, как ожидается, соберутся в Париже в четверг по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы продолжить обсуждения», - сообщает издание.

Помимо Рютте и фон дер Ляйен, во встрече планируют принять участие канцлер Германии Фридрих Мерц и английский премьер Кир Стармер.

Дональд Трамп, принимая Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме, заявлял, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с теми, что существуют в НАТО. Кроме этого президент США обещал, что пока он стоит во главе страны, американских войск на Украине не будет.

Министерство иностранных дел России считает, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине неприемлем для России. Это грозит резкой эскалацией конфликта. Заявления о возможности размещения контингента НАТО, которые делают Англия и другие страны ЕС, МИД РФ называет подстрекательством к продолжению боевых действий.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал о готовности обсуждения с киевском режимом политических аспектов урегулирования. Но Москва до сих пор не получила ответ на свое предложение о создании трех рабочих групп для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Это предложение Россия выдвигала еще на стамбульских переговорах 2022 года.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала устойчивое финансирование ВСУ со стороны европейских стран и после заключения любого мирного соглашения.