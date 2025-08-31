Европа должна будет направить дополнительные финансовые средства для ВСУ после завершения конфликта на Украине. При этом существующие схемы финансирования киевского режима останутся в силе. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в интервью Financial Times.

«Еврокомиссия изучит новые источники финансирования, чтобы обеспечить "устойчивое финансирование вооруженных сил Украины в качестве... гарантии безопасности"... После заключения любого мирного соглашения Киеву понадобится довольно значительное количество солдат, им нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное оборудование... в этом, безусловно, должен будет участвовать ЕС», - сообщила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии добавила, что «существующие финансовые потоки Брюсселя на Украину», в том числе и бюджетная поддержка, должны будут сохраняться и в «мирное время».

В субботу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что страны ЕС обсуждают серьезный дефицит в финансировании Украины. Заявление было сделано по итогам неформального заседания министров иностранных дел в Дании.

По словам Анитты Хиппер , официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза, общая помощь Европы киевскому режиму достигла примерно 230 миллиардов евро.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые мог бы получить Киев, с теми, что существуют в НАТО. Кроме этого он сказал, что пока он будет президентом, войск США на Украине не будет.

Министерство иностранных дел России заявило, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине категорически неприемлем для России. Это будет чревато резкой эскалацией конфликта. Заявления о размещении контингента, звучащие со стороны Англии и других европейских государств, МИД РФ считает подстрекательством к продолжению боевых действий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова обсуждать с киевским режимом политические аспекты урегулирования и готова работать в любых форматах. Но Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение о создании трех рабочих групп для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Соответствующее предложение было выдвинуто Россией еще на стамбульских переговорах в 2022 году.

Ранее сообщалось, что на встрече глав МИД и других представителей стран Евросоюза в Копенгагене обсуждался конфликт на Украине и возможные меры, которые будут предприняты Европой, чтобы повлиять на ситуацию. Основные идеи - усиление давления на Россию через санкции и увеличение поддержки ВСУ.