Слюсарь: обломки БПЛА упали на школу-интернат в Ростовской области

Эвакуация воспитанников и персонала Матвеево-Курганской школы-интерната в Ростовской области проведена после падения обломков сбитого БПЛА на здание, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В результате падения элементов беспилотного летательного аппарата на здание интерната повреждены окна и дверь аварийного выхода. Легкие травмы получили два сотрудника учреждения - их госпитализировали в ближайшую районную больницу.

Из интерната вывели 73 ребенка и пять работников. Их временно разместили в пункте временного пребывания, организованном в населенном пункте Ряженое. На инциденте задействованы все экстренные службы, подчеркнул Слюсарь.

Вечером 9 сентября ВСУ также обстреляли центр Донецка. В ходе атаки получила ранение местная жительница 1971 года рождения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.