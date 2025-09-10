МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Венгрия подписала 10-летний газовый контракт с Shell

Об этом объявил глава МИД Петер Сийярто.
Дима Иванов 2025-09-10 01:00:45
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Венгрия достигла договоренности о поставках газа с американской компанией Shell, объявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

В своем посте в социальной сети Facebook* он пояснил, что это соглашение открывает доступ к дополнительным источникам газа для страны, не затрагивая текущие поставки. Договор подразумевает приобретение двух миллиардов кубометров топлива на протяжении десяти лет с 2026 года.

Сийярто добавил, что новый контракт не заменяет импорт из России, который обеспечивает Венгрии надежную базу, а лишь расширяет ее, что и представляет собой настоящую диверсификацию.

До этого Сийярто сообщил, что Венгрия подпишет «самый долгосрочный договор» с Западом на поставку газа. Он подчеркнул, что Будапешт стремится диверсифицировать поставки газа. При этом в краткосрочной перспективе российские энергоресурсы заменить будет невозможно.

Ранее ВСУ нанесли несколько ударов по нефтепроводу «Дружба», поставки российского газа в Венгрию были остановлены из-за повреждения инфраструктуры.

 Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#ВСУ #Венгрия #нефтепровод #Петер Сийярто #дружба #shell
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 