Венгрия подписала 10-летний газовый контракт с Shell

Венгрия достигла договоренности о поставках газа с американской компанией Shell, объявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

В своем посте в социальной сети Facebook* он пояснил, что это соглашение открывает доступ к дополнительным источникам газа для страны, не затрагивая текущие поставки. Договор подразумевает приобретение двух миллиардов кубометров топлива на протяжении десяти лет с 2026 года.

Сийярто добавил, что новый контракт не заменяет импорт из России, который обеспечивает Венгрии надежную базу, а лишь расширяет ее, что и представляет собой настоящую диверсификацию.

До этого Сийярто сообщил, что Венгрия подпишет «самый долгосрочный договор» с Западом на поставку газа. Он подчеркнул, что Будапешт стремится диверсифицировать поставки газа. При этом в краткосрочной перспективе российские энергоресурсы заменить будет невозможно.

Ранее ВСУ нанесли несколько ударов по нефтепроводу «Дружба», поставки российского газа в Венгрию были остановлены из-за повреждения инфраструктуры.

