Удары боевиков ВСУ по Донецку привели к значительным разрушениям жилых домов и автотранспорта. Так, атака на пятиэтажный кирпичный дом высокоточным вооружением вызвала обрушение лестничного марша в одном из подъездов.

На опубликованных «Звездой» кадрах видно, что с 3 по 5 этажи нет лестницы, из-за чего некоторые жители оказались заблокированными и не смогли самостоятельно покинуть дом. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и с помощью пожарного автомобиля с автолестницей добрались до верхнего этажа.

Около дома, по которому пришелся удар ВСУ, были припаркованы машины местных жителей. Большая часть из них получила значительные повреждения: где-то вылетевшими кирпичами выбило лобовые или задние стекла, у большинства авто есть вмятины на кузове или выломаны двери.

Напомним, под удар 9 сентября попал Буденновский район Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что пострадала женщина 1971 года и поврежден многоквартирный дом на улице Отважных.