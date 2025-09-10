МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Искореженные авто и дом без лестницы: последствия ударов ВСУ по Донецку сняли на видео

Многоквартирный дом на улице Отважных лишился лестничного пролета после вечерней атаки ВСУ Буденновского района Донецка.
Дарина Криц 2025-09-10 00:08:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Удары боевиков ВСУ по Донецку привели к значительным разрушениям жилых домов и автотранспорта. Так, атака на пятиэтажный кирпичный дом высокоточным вооружением вызвала обрушение лестничного марша в одном из подъездов.

На опубликованных «Звездой» кадрах видно, что с 3 по 5 этажи нет лестницы, из-за чего некоторые жители оказались заблокированными и не смогли самостоятельно покинуть дом. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и с помощью пожарного автомобиля с автолестницей добрались до верхнего этажа.

Около дома, по которому пришелся удар ВСУ, были припаркованы машины местных жителей. Большая часть из них получила значительные повреждения: где-то вылетевшими кирпичами выбило лобовые или задние стекла, у большинства авто есть вмятины на кузове или выломаны двери.

Напомним, под удар 9 сентября попал Буденновский район Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что пострадала женщина 1971 года и поврежден многоквартирный дом на улице Отважных. 

#Донецк #ДНР #наш эксклюзив #обстрел всу #последствия обстрела
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 