МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Левитт: США готовы применить «всю мощь» для борьбы с наркотиками из Венесуэлы

На брифинге она пояснила, что не станет комментировать возможные военные действия.
Дима Иванов 2025-08-28 21:40:59
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп готов применить «всю мощь США» для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

На брифинге она пояснила, что не станет комментировать возможные военные действия, но отметила, что ряд стран Карибского региона и другие государства уже поддержали антинаркотические меры администрации.

По ее словам, Трамп намерен использовать все инструменты американской мощи, чтобы пресечь поток наркотиков в США и привлечь ответственных лиц к ответственности.

Эти заявления были сделаны в ответ на вопрос о возможном применении военной силы США для ударов по территории Венесуэлы.

Ранее Трамп распорядился отправить флот к берегам Венесуэлы для сдерживания наркотрафика. Также в США объявили награду в размере 50 млн долларов за информацию, которая поможет привлечь президента Венесуэлы Николаса Мадуро к ответственности. 

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #Белый дом
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 