Левитт: США готовы применить «всю мощь» для борьбы с наркотиками из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп готов применить «всю мощь США» для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

На брифинге она пояснила, что не станет комментировать возможные военные действия, но отметила, что ряд стран Карибского региона и другие государства уже поддержали антинаркотические меры администрации.

По ее словам, Трамп намерен использовать все инструменты американской мощи, чтобы пресечь поток наркотиков в США и привлечь ответственных лиц к ответственности.

Эти заявления были сделаны в ответ на вопрос о возможном применении военной силы США для ударов по территории Венесуэлы.

Ранее Трамп распорядился отправить флот к берегам Венесуэлы для сдерживания наркотрафика. Также в США объявили награду в размере 50 млн долларов за информацию, которая поможет привлечь президента Венесуэлы Николаса Мадуро к ответственности.