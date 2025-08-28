Левитт: США готовы применить «всю мощь» для борьбы с наркотиками из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп готов применить «всю мощь США» для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
На брифинге она пояснила, что не станет комментировать возможные военные действия, но отметила, что ряд стран Карибского региона и другие государства уже поддержали антинаркотические меры администрации.
По ее словам, Трамп намерен использовать все инструменты американской мощи, чтобы пресечь поток наркотиков в США и привлечь ответственных лиц к ответственности.
Эти заявления были сделаны в ответ на вопрос о возможном применении военной силы США для ударов по территории Венесуэлы.
Ранее Трамп распорядился отправить флот к берегам Венесуэлы для сдерживания наркотрафика. Также в США объявили награду в размере 50 млн долларов за информацию, которая поможет привлечь президента Венесуэлы Николаса Мадуро к ответственности.
