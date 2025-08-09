МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
БПЛА атаковал многоэтажный дом в Ростове-на-Дону

Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал.
Лиза Губина 2025-08-09 08:58:18
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА произошло возгорание в многоэтажном доме, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. К данному моменту пожар ликвидировали.

«Произошел взрыв и возгорание на уровне 18 этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону», - написал глава региона в своем Telegram.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, а также глава города Александр Скрябин.

Напомним, согласно утренней сводке Минобороны России, минувшей ночью в Ростовской области сбили два беспилотника противника.

#пожар #бпла #Ростовская область #Ростов-на-Дону #Юрий Слюсарь
