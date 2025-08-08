МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
За вечер средства ПВО уничтожили 66 дронов над регионами России

Большая часть беспилотников (16) была сбита в небе над Орловской областью.
2025-08-08 23:23:22
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сегодня, 8 августа, в период с 17.25 до 22.40 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили 66 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, вражеские беспилотные летательные объекты были самолетного типа.
Известно, что большая часть беспилотников (16) была сбита в небе над Орловской областью.

Кроме того, 13 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 10 – над Краснодарским краем и столько же над акваторией Азовского моря. Также шесть дронов сбили над Крымом, четыре – над Калужской областью, три – над Курской областью, еще два – над Республикой Адыгея, один – над Тульской областью и еще один – над акваторией Черного моря.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Минобороны России #пво #бпла #дроны #регионы россии
