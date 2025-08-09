На Аляске направили вопросы по встрече Путина и Трампа секретной службе

В полиции Аляски заявили, что вопросами встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа занимается Секретная служба США.

«Все вопросы, связанные с данным мероприятием или безопасностью, следует направлять в секретную службу США», - ответили в пресс-службе полиции агентству РИА Новости.

Американская секретная служба - это спецслужба страны, которая отвечает за безопасность президента, вице-президента, их ближайших родственников и резиденций. В службе пока не прокомментировали свое отношение ко встрече лидеров.

Напомним, ранее стало известно, что переговоры Путина и Трампа состоятся на Аляске в пятницу, 15 августа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, такой выбор места логичен, так как США и Россия являются близкими соседями с общей границей.