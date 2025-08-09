МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Аляске направили вопросы по встрече Путина и Трампа секретной службе

Встреча лидеров России и США состоится на Аляске 15 августа.
Лиза Губина 2025-08-09 06:18:46
© Фото: Stefan Wackerhagenimage BROKER.com Global Look Press

В полиции Аляски заявили, что вопросами встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа занимается Секретная служба США.

«Все вопросы, связанные с данным мероприятием или безопасностью, следует направлять в секретную службу США», - ответили в пресс-службе полиции агентству РИА Новости.

Американская секретная служба - это спецслужба страны, которая отвечает за безопасность президента, вице-президента, их ближайших родственников и резиденций. В службе пока не прокомментировали свое отношение ко встрече лидеров.

Напомним, ранее стало известно, что переговоры Путина и Трампа состоятся на Аляске в пятницу, 15 августа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, такой выбор места логичен, так как США и Россия являются близкими соседями с общей границей.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #Секретная служба США
