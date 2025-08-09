МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Земле началась сильнейшая магнитная буря

Ученые уже предупреждали о самой мощной магнитной бури за лето.
Виктория Бокий 2025-08-09 02:44:31
© Фото: IMAGO, Ales Utouka, Globallookpress

Магнитная буря началась на Земле. Ранее ее уже прогнозировали ученые. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Происходит буря уровня G1.0 (Kp = 5)», - говорится на сайте лаборатории.

Напомним, что ученые уже предупреждали о самой мощной магнитной буре за лето. Подобное событие может повлиять на энергетические системы на высоких широтах и привести к отличиям орбитального сноса космических аппаратов от прогнозируемого. Также ожидается, что можно будет наблюдать полярное сияние на широтах до 50-60 градусов.

Однако в беседе со «Звездой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ожидаемая магнитная буря будет не такая уж сильнейшая.

#Земля #ученые #магнитная буря #лаборатория солнечной астрономии
