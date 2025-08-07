Синоптик объяснил, почему не стоит опасаться магнитной бури в пятницу

В последние два месяца солнце было очень спокойным. На фоне этого можно сказать, что грядет сильная магнитная буря. Тем не менее, по шкале интенсивности ее нельзя назвать сильнейшей. Об этом в беседе со «Звездой» заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Последний раз подобного уровня магнитные бури наблюдались на нашей планете в середине июня этого года. То есть, почти два месяца назад», - сказал он.

Метеоролог отметил, что на текущий момент прогнозируются магнитные бури слабого или среднего уровня. Таких в классификации интенсивности пять: G1 (слабая), G2 (умеренная), G3 (сильная), G4 (очень сильная), G5 (экстремальная).

«Эта магнитная буря - класса G2, то есть среднего уровня - будет самая сильная из-за того, что до этого достаточно долгий период магнитных бурь не было вообще», - объяснил Леус.

Напомним, специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили о приближении самой сильной за последние два месяца магнитной бури. Ухудшение геомагнитного фона будет наблюдаться в течение всей недели, передали ученые.