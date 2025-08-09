В Армении назвали «неуравновешенной» передачу США части Зангезура

Соглашение, которое было принято по итогам трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и США Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Дональда Трампа, ставит под удар суверенитет Армении. Об этом сообщило бюро оппозиционной партии «Дашнакцутюн» в соответствующем заявлении.

«Подписанная 8 августа совместная декларация не только не отражает государственные и национальные интересы Республики Армения, но и является ударом по суверенитету Армении», - отмечается в заявлении.

В тексте документа говорится, что решение передать часть Зангезурского коридора США, является «неуравновешенным» и создает угрозы безопасности для республики. Также представители партии выразили недовольство тем, что решение было принято «в условиях секретности».

По мнению оппозиционной силы, декларация приведет к тому, что Армения превратится в «арену столкновения геополитических интересов».

Напомним, 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали соглашение об урегулировании конфликта между Баку и Ереваном.

В ходе подписания документа Дональд Трамп подтвердил, что Зангезурский коридор в Армении переименовали в «Маршрут Трампа». Согласно договоренности, сотрудничество по нему будет длиться 99 лет.