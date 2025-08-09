МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
РСТ: страховщики не фиксировали роста жалоб на отравление в Турции

Накануне Роспотребнадзор обратился к турецкой стороне за разъяснениями по соответствующим каналам связи.
Ян Брацкий 2025-08-09 18:41:44
© Фото: Туран Салджы, SputnikРИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российский союз туриндустрии не фиксирует массовых отказов от бронирований отдыха на турецком побережье на фоне сообщений о массовом отравлении россиян в одном из отелей. Об этом «Звезде» сообщил руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

«Ранее появилась информация якобы о массовом отравлении российских туристов в Турции. На данный момент в Российский союз туриндустрии жалоб и отмен бронирований в связи с этой новостью не поступало. Также страховые компании не фиксировали массовых обращений», - сказал Абдюханов.

С его слов, отель, о котором идет речь, введен в эксплуатацию довольно давно, но большинство российских туроператоров с ним не сотрудничают.

«Вероятнее всего, туристы приобрели путевки на сайтах-агрегаторах самостоятельно. РСТ рекомендует туристам в случаях появления признаков недомогания обращаться в страховую компанию, к туроператору или на стойку отеля, чтобы получить необходимую медицинскую помощь», - уточнил Абдюханов.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что запросили у турецкой стороны всю информацию о возможном факте массового отравления отдыхающих в Аланье россиян. Как утверждалось, инцидент произошел в одном из пятизвездочных отелей. Ситуация находится на контроле, уточнили в ведомстве.

#Турция #отравление #роспотребнадзор #РСТ #наш эксклюзив
