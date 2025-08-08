Роспотребнадзор проверит информацию о массовом отравлении россиян в Турции

Роспотребнадзор запросил у турецкой стороны информацию о возможном массовом отравлении российских туристов на курорте в Аланье.
Ранее ряд СМИ сообщили об инциденте в одном из пятизвездочных отелей.
«Роспотребнадзор запросил данные у Минздрава Турции <...> о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Запросы также направлены по специальным каналам, установленным правилами Всемирной организации здравоохранения и в Ассоциацию туроператоров.
Российское надзорное ведомство взяло ситуацию с возможным отравлением соотечественников под свой контроль.
