Роспотребнадзор проверит информацию о массовом отравлении россиян в Турции

Роспотребнадзор запросил у турецкой стороны информацию о возможном массовом отравлении российских туристов на курорте в Аланье.

Ранее ряд СМИ сообщили об инциденте в одном из пятизвездочных отелей.

«Роспотребнадзор запросил данные у Минздрава Турции <...> о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Запросы также направлены по специальным каналам, установленным правилами Всемирной организации здравоохранения и в Ассоциацию туроператоров.

Российское надзорное ведомство взяло ситуацию с возможным отравлением соотечественников под свой контроль.