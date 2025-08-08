МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Роспотребнадзор проверит информацию о массовом отравлении россиян в Турции

Специалисты ведомства запросили данные о рисках возможного ухудшения ситуации и отправили запросы в Ассоциацию туроператоров.
Ян Брацкий 2025-08-08 23:02:22
© Фото: Helmut Meyer zur CapellenimageBROKER.com Global Look Press

Роспотребнадзор запросил у турецкой стороны информацию о возможном массовом отравлении российских туристов на курорте в Аланье.

Ранее ряд СМИ сообщили об инциденте в одном из пятизвездочных отелей.

«Роспотребнадзор запросил данные у Минздрава Турции <...> о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Запросы также направлены по специальным каналам, установленным правилами Всемирной организации здравоохранения и в Ассоциацию туроператоров.

Российское надзорное ведомство взяло ситуацию с возможным отравлением соотечественников под свой контроль.

#Турция #отравление #Туристы #роспотребнадзор #АТОР #аланья
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 