Экс-министр спорта оценил статью WSJ о планах Байдена выслать Овечкина

Идея администрации президента США Джо Байдена выслать из Штатов российских хоккеистов, включая Александра Овечкина, была абсолютно нелогичной. Таким мнением со «Звездой» поделился экс-министра спорта РФ Павел Колобков.

«Не всегда удается понять политическую логику, она сильно отличается от логики обычной. Логика предыдущей администрации США была мне вообще не очень понятна. Зачем нагнетать обстановку, а не искать точки соприкосновения?», - сказал Колобков.

По его мнению, от идеи выслать Овечкина и компанию отказались из-за опасений бурной реакции американских фанатов. Овечкин - признанная звезда НХЛ и любимец местной публики.

«Они осознали последствия этого шага, как это будет воспринято американскими болельщиками. Наши игроки для них во многом определяют лицо сегодняшней НХЛ. Они оценили эти последствия и не зашли настолько далеко. На самом деле в сегодняшнем мире не приходится ничему удивляться», - добавил Колобков.

Накануне журналисты The Wall Street Journal узнали, что администрация Джо Байдена всерьез рассматривала вариант высылки российских хоккеистов в преддверии обмена журналиста Эвана Гершковича и экс-пехотинца Пола Уилана в 2024 году. Таким образом Белый дом рассчитывал надавить на Москву. В итоге от идеи отказались, пишет издание.