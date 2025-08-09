WSJ: администрация Байдена хотела выдворить хоккеиста Овечкина из США

Администрация экс-президента США Джо Байдена рассматривала возможность выдворения российских хоккеистов, включая капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, из США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, такие цели американская бывшая администрация преследовала, чтобы оказать давление на Москву в рамках обмена заключенными.

Как отмечает источник, на которого ссылается газета, накануне масштабного обмена заключенными в августе 2024 советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассматривал вариант выдворения всех российских хоккеистов из США, чтобы таким образом надавить на российское правительство и добиться освобождения американцев, заключенных под стражу в России.

Напомним, что российский хоккеист Александр Овечкин 6 апреля 2025 года побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 895 шайбу. На церемонии награждения канадец заявил, что никто не сможет забить больше, чем Овечкин. Также американский президент Дональд Трамп прокомментировал установленный Овечкиным мировой рекорд, назвав хоккеиста «великим джентльменом» и «великим человеком».