МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: администрация Байдена хотела выдворить хоккеиста Овечкина из США

Такие цели американская бывшая администрация преследовала, чтобы оказать давление на Москву в рамках обмена заключенными.
Виктория Бокий 2025-08-09 02:15:12
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Администрация экс-президента США Джо Байдена рассматривала возможность выдворения российских хоккеистов, включая капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, из США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, такие цели американская бывшая администрация преследовала, чтобы оказать давление на Москву в рамках обмена заключенными.

Как отмечает источник, на которого ссылается газета, накануне масштабного обмена заключенными в августе 2024 советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассматривал вариант выдворения всех российских хоккеистов из США, чтобы таким образом надавить на российское правительство и добиться освобождения американцев, заключенных под стражу в России.

Напомним, что российский хоккеист Александр Овечкин 6 апреля 2025 года побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 895 шайбу. На церемонии награждения канадец заявил, что никто не сможет забить больше, чем Овечкин. Также американский президент Дональд Трамп прокомментировал установленный Овечкиным мировой рекорд, назвав хоккеиста «великим джентльменом» и «великим человеком».

#сша #хоккеисты #Александр Овечкин #администрация байдена #российские хоккеисты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 