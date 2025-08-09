Театр Комиссаржевской: Краско умер после продолжительной болезни

Причиной смерти народного артиста Ивана Краско стала тяжелая продолжительная болезнь. Об этом сообщили в театре имени В. Ф. Комиссаржевской, в котором он служил.

«На 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист театра им В. Ф. Комиссаржевской, народный артист России Иван Иванович Краско», - говорится в сообщении на странице театра в соцсетях.

О смерти Ивана Краско ранее сообщил его друг, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. С его слов, Краско оставил после себя огромное творческое наследие, а память о нем будет в сердцах поклонников его творчества.

Иван Краско запомнился зрителям по ролям в фильмах «Балтийское небо», «Принц и нищий», «Соль земли», «Мастер и Маргарита» и многих других.