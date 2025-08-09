МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Театр Комиссаржевской: Краско умер после продолжительной болезни

Народный артист Российской Федерации Иван Краско умер на 95-ом году жизни.
Ян Брацкий 2025-08-09 15:59:45
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Причиной смерти народного артиста Ивана Краско стала тяжелая продолжительная болезнь. Об этом сообщили в театре имени В. Ф. Комиссаржевской, в котором он служил.

«На 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист театра им В. Ф. Комиссаржевской, народный артист России Иван Иванович Краско», - говорится в сообщении на странице театра в соцсетях.

О смерти Ивана Краско ранее сообщил его друг, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. С его слов, Краско оставил после себя огромное творческое наследие, а память о нем будет в сердцах поклонников его творчества.

Иван Краско запомнился зрителям по ролям в фильмах «Балтийское небо», «Принц и нищий», «Соль земли», «Мастер и Маргарита» и многих других.

#театр #актер #иван краско #прощание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 