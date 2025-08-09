МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Умер Иван Краско

Актер скончался в Санкт-Петербурге.
Гоар Хачатурян 2025-08-09 12:19:16
Народный артист России Иван Краско скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. 

«Иван Иванович прожил долгую, насыщенную жизнь. Он оставил после себя огромное творческое наследие, но главное — память в сердцах. Ушел человек, но останется его тепло, его мудрость, его неповторимый свет», - рассказал депутат.

Ржаненков отметил, что для миллионов Краско был любимым актером, на фильмах с его участием выросли целые поколения. Даже несмотря на проблемы со здоровьем, он оставался сильным человеком, написал депутат.

Иван Краско запомнился зрителям по ролям в фильмах «Балтийское небо», «Принц и нищий», «Соль земли», «Мастер и Маргарита» и многих других.

Ранее сообщалось, что актер попал в реанимацию. В последние дни он отказывался даже от воды, рассказал его концертный директор Вячеслав Смородинов.

#смерть #актер #иван краско #Трагедия #Народный артист России
