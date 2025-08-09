МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Депутат ГД: отмена домашнего задания может коснуться только начальной школы

Екатерина Харченко отметила, что некоторым вопросам уже выделялись правительственные часы и результаты были позитивные.
Гоар Хачатурян 2025-08-09 15:35:52
© Фото: Kira Hofmann Photothek Media Lab, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Вопрос об отмене домашнего задания, который собираются обсуждать в Государственной Думе РФ, коснется только учеников начальной школы. Более того, в некоторых регионах России такая практика уже существует. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«Этот вопрос очень значимый, он межведомственный, поэтому Государственная Дума стала площадкой для синхронизации усилий Министерства просвещения, Министерства здравоохранения, Министерства науки и образования, а также Российской академии образования и других научных сообществ», - отметила она.

Также депутат сообщила, что Министерство просвещения совместно с ГД давно и планомерно ведет работу по улучшению условий образовательного процесса для учащихся. Этому вопросу был посвящен один из правительственных часов, добавила Харченко.

Так, одним из результатов обсуждения, например, стало то, что с 1 сентября этого года будет введено единое расписание для школьников. Это направлено на сокращение аудиторной нагрузки на детей, заключила депутат ГД.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что в сентябре в Государственной Думе возобновится обсуждение чрезмерной нагрузки школьников. Депутаты обратят внимание в том числе на вопрос отмены домашнего задания.

