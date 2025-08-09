В Госдуме предложили обсудить отмену домашнего задания в школах

В Госдуме РФ возобновится обсуждение чрезмерной нагрузки школьников. Депутаты обратят внимание на вопрос отмены домашнего задания. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Большинство депутатов Государственной Думы считают, что школьники перегружены. В среднем за учёбой они проводят по 8-10 часов в день», - сообщил он.

Он отметил, что депутаты уже обратились в Правительство с предложением рассмотреть вопрос. В сентябре обсуждения возобновятся, пишет 360.ru.

У детей появляются новые возможности для того, чтобы выполнять домашнее задание не своими силами, они ищут готовые ответы в сети Интернет, прибегают к помощи искусственного интеллекта, объяснил Володин.

Это приводит к тому, что учащиеся не получают никакой пользы и тратят время впустую, делая работу лишь для получения оценки. На это в том числе влияет и чрезмерная нагрузка на школьников, у них не остается мотивации на самостоятельное изучение темы.