МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Госдуме предложили обсудить отмену домашнего задания в школах

Вячеслав Володин сообщил, что обсуждения пройдут в сентябре.
Гоар Хачатурян 2025-08-09 14:38:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Госдуме РФ возобновится обсуждение чрезмерной нагрузки школьников. Депутаты обратят внимание на вопрос отмены домашнего задания. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Большинство депутатов Государственной Думы считают, что школьники перегружены. В среднем за учёбой они проводят по 8-10 часов в день», - сообщил он.

Он отметил, что депутаты уже обратились в Правительство с предложением рассмотреть вопрос. В сентябре обсуждения возобновятся, пишет 360.ru.

У детей появляются новые возможности для того, чтобы выполнять домашнее задание не своими силами, они ищут готовые ответы в сети Интернет, прибегают к помощи искусственного интеллекта, объяснил Володин.

Это приводит к тому, что учащиеся не получают никакой пользы и тратят время впустую, делая работу лишь для получения оценки. На это в том числе влияет и чрезмерная нагрузка на школьников, у них не остается мотивации на самостоятельное изучение темы.

#в стране и мире #Вячеслав Володин #Госдума РФ #домашнее задание #нагрузка на школьников
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 