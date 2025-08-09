В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Стерлитамаке

Тридцать один пострадавший госпитализирован после взрыва газа на заводе в Стерлитамаке. Состояние 14 из них врачами оценивается как тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в происшествии на заводе в Стерлитамаке. По оперативным данным, в больницах находится 31 пострадавший, 14 из них в тяжелом состоянии», - сказал Кузнецов в беседе с ТАСС.

Пострадавших в тяжелом состоянии вертолетами санавиации эвакуируют в больницы Уфы, добавил он.

Об инциденте на предприятии стало известно сегодня утром. Как сообщили в Башкирской содовой компании, к взрыву привела разгерметизация технологического трубопровода пирогаза. Инцидент быстро локализовали благодаря автоматической системе отсечения клапана, уточнили на предприятии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и эксперты.