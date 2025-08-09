МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
После взрыва газа на заводе в Стерлитамаке в больницу попали 25 человек

На предприятии произошел взрыв газовоздушной смеси, изначально было известно о 15 пострадавших.
Лиза Губина 2025-08-09 10:26:33
После взрыва газа на заводе в Стерлитамаке в больницу попали 25 человек. Об этом сообщили в Минздраве Республики Башкортостан. Предварительно, погибших нет.

«На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей», - написал глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин в своем Telegram.

Следователи республиканского СК начали проверку по факту несчастного случая на предприятии.

Как сообщили «Звезде» в Башкирской содовой компании, при подготовке к плановому капитальному ремонту произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву. Из-за того, что поврежденный трубопровод был оснащен системой автоматического отсечения клапана, локализовать инцидент удалось быстро.

Напомним, сегодня утром произошел взрыв газовоздушной смеси, ситуация находится на контроле МЧС России. Изначально речь шла о 16 пострадавших, еще 15 человек эвакуировали.

