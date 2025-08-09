МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Несколько домов и школа на Кубани повреждены после атаки дронов ВСУ

Ситуация в Краснодарском крае остается напряженной вторые сутки подряд, с 08:00 до полудня силы ПВО уничтожили восемь ударных беспилотников.
Ян Брацкий 2025-08-09 14:55:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Несколько жилых домов и здание школы получили повреждения после падения сбитых украинских беспилотников минувшей ночью на Кубани. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Славянском районе фрагменты беспилотников упали на придомовых участках в поселке Совхозном. В Славянске-на-Кубани - на крышу летней кухни, во двор дома, на одну из улиц, также повредили окно в школе №12», - написал глава региона.

Сразу три домовладения получили повреждения в Крымском районе в селе Фадеево. Там осколками посекло окна, кровли и заборы. Также повреждена линия электропередачи. На местах работают сотрудники экстренных и специальных служб, добавил Кондратьев.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Жительнице Славянского района потребовалась помощь врачей. В момент удара она находилась в автомобиле. Оперативно прибывшие медики осмотрели ее, но от госпитализации она отказалась.

Ситуация в крае остается напряженной вторые сутки подряд. По последним данным Минобороны РФ, 9 августа с 08:00 до полудня дежурными средствами ПВО над Краснодарским краем сбиты восемь БПЛА, минувшей ночью еще пять. Для обеспечения безопасности жителей, в некоторых муниципалитетах края отключен мобильный Интернет.

