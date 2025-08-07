На Кубани задерживаются семь поездов из-за падения обломков БПЛА

Семь пассажирских поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Уточняется, что рано утром пропало напряжение в контактной сети на участке между станциями Величковка и Ангелинская. В результате происшествия никто не пострадал.

«На период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге. Время задержки составляет до 3 часов», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Поезда двигались на юг, пять из них - в сторону курортов Краснодарского края, и два - в Крым.

Напомним, в сегодняшней утренней сводке Минобороны сообщалось о ликвидации девяти дронов в Краснодарском крае, 11 - в Крыму.