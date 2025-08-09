МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов проинспектировал объекты военной инфраструктуры Балтийского флота

Министр заслушал доклады командующего флотом адмирала Сергея Липилина и командира Балтийской военно-морской базы контр-адмирала Алексея Жовтоножко.
2025-08-09 14:00:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Так, министру доложили о решаемых задачах и проводимых мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе. В частности, командующий флотом адмирал Сергей Липилин доложил ему о модернизации систем обнаружения диверсионных средств противника.

В ходе поездки Андрей Белоусов также ознакомился с действиями войск при тренировке по отработке действий по защите пункта базирования.

Сообщается, что командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Алексей Жовтоножко доложил Белоусову о мерах по поддержанию боевой готовности соединений.

«Балтийск является главной военно-морской базой Балтийского флота. Базируются корабли-носители высокоточного оружия большой дальности, часть из них в настоящее время выполняет задачи по обеспечению безопасности судоходства в Балтийской морской зоне и Финском заливе», - доложил Жовтоножко.

Отмечается, что Андрей Белоусов назвал одной из приоритетных задач наращивание боевых возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения атак дронов.

Министр завершил рабочую поездку совещанием с командованием Балтийского флота, по итогам которого дал ряд поручений.

Напомним, в конце июля бойцы ВС РФ на Балтике отработали уничтожение корабля условного противника с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» и безэкипажного катера.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Балтийский флот #министр обороны #Балтийск #Андрей Белоусов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 