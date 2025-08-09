Белоусов проинспектировал объекты военной инфраструктуры Балтийского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Так, министру доложили о решаемых задачах и проводимых мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе. В частности, командующий флотом адмирал Сергей Липилин доложил ему о модернизации систем обнаружения диверсионных средств противника.

В ходе поездки Андрей Белоусов также ознакомился с действиями войск при тренировке по отработке действий по защите пункта базирования.

Сообщается, что командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Алексей Жовтоножко доложил Белоусову о мерах по поддержанию боевой готовности соединений.

«Балтийск является главной военно-морской базой Балтийского флота. Базируются корабли-носители высокоточного оружия большой дальности, часть из них в настоящее время выполняет задачи по обеспечению безопасности судоходства в Балтийской морской зоне и Финском заливе», - доложил Жовтоножко.

Отмечается, что Андрей Белоусов назвал одной из приоритетных задач наращивание боевых возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения атак дронов.

Министр завершил рабочую поездку совещанием с командованием Балтийского флота, по итогам которого дал ряд поручений.

Напомним, в конце июля бойцы ВС РФ на Балтике отработали уничтожение корабля условного противника с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» и безэкипажного катера.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.