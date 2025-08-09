МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Анна Ковальчук назвала Краско человеком, который умел по-настоящему жить

Сегодня стало известно о смерти народного артиста РФ Ивана Краско, в начале августа он попал в реанимацию и отказывался от еды и пищи.
2025-08-09
© Фото: Photoagency Interpress Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Актер театра и кино Иван Краско, которого не стало сегодня, запомнился как чудесный, жизнерадостный и любящий жизнь человек, который умел совмещать творчество и повседеневность, поделилась в разговоре со «Звездой» народная артистка РФ, актриса театра и кино Анна Ковальчук.

«Я думаю, он прожил прекрасную жизнь, и плоды ее видны налицо. Он занимался и творчеством, и настоящей жизнью. Тот человек, который умел по-настоящему жить», - сказала актриса, выразив соболезнования родным и близким артиста.

Ковальчук и Краско играли вместе в картине «Мастер и Маргарита» 2005 года.

Напомним, Иван Краско ушел из жизни сегодня после продолжительной болезни, актеру было 94 года. О смерти сообщил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. По его словам, после гибели артиста останется его тепло, мудрость и неповторимый свет.

#иван краско #некролог #наш эксклюзив #народный артист рф #анна ковальчук
